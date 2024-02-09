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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 10:30

Цены на нефть незначительно снижаются, рубль стабилен

Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

«Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик «IG Asia Pte» Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков».

Как пише6т finmarket.ru, цены на нефть на этой неделе завершали ростом каждую сессию, и «ключевым фактором поддержки является геополитическая напряженность, в особенности эскалация проблем в отношениях США и Ирана», отмечает аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер, слова которого приводит «Market Watch».

Как Brent, так и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи уровня закрытия сессии в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,85 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия вчерашней сессии, евро также почти не меняется.

Рубль стабилен, так как сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,8488 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 0,12 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 0,13 копейки и составил 97,9137 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 40,73 копейки, евро - на 44,06 копейки.

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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51Xelfr
01.02.24 11:54
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Алексей
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