Цены на нефть незначительно снижаются, рубль стабилен

Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

«Надежды на снижение напряженности на Ближнем Востоке на этой неделе не получили подтверждения, - говорит аналитик «IG Asia Pte» Йип Джун Рон. - Трейдеры закладывают в рынок длительное сохранение геополитических рисков».

Как пише6т finmarket.ru, цены на нефть на этой неделе завершали ростом каждую сессию, и «ключевым фактором поддержки является геополитическая напряженность, в особенности эскалация проблем в отношениях США и Ирана», отмечает аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер, слова которого приводит «Market Watch».

Как Brent, так и WTI на этой неделе подорожали более чем на 5% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. США и их союзники продолжают наносить удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, а надежды на перемирие между Израилем и ХАМАС не оправдались.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи уровня закрытия сессии в четверг. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,85 рубля (+0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи закрытия вчерашней сессии, евро также почти не меняется.

Рубль стабилен, так как сильных драйверов на валютном рынке пока не наблюдается.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,8488 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подешевел на 0,12 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 0,13 копейки и составил 97,9137 рубля.

К официальному курсу американская валюта снизилась на 40,73 копейки, евро - на 44,06 копейки.