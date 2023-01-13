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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.23 10:30

Цены на нефть опускаются, а доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.

Как пишет finmarket.ru, власти КНР существенно повысили квоты на импорт нефти для местных компаний, что говорит о готовящемся повышении производства НПЗ.

Оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики США оказывает дополнительную поддержку рынку, отмечает агентство «Bloomberg». Опубликованные накануне статданные показали замедление инфляции в Штатах, что усилило ожидания скорого завершения цикла повышения базовой процентной ставки в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре - до минимума с октября 2021 года. Потребительские цены опустились на 0,1% относительно предыдущего месяца - их снижение в помесячном выражении отмечено впервые с 2020 года.

«Данные по инфляции показывают, что ФРС, вероятно, почти закончила с подъёмом ставки, и экономика США сможет избежать рецессии», - отмечает главный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, валюта РФ сегодня стабильна к доллару и юаню и её курс слабо снижается к евро: американская валюта торгуется около 67,8 рубля, юань — по 10,01 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск растёт на 2 копейки, до 67,78 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 10,01 рубля, евро — растёт на 19 копеек, до 73,33 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов после падения по итогам предыдущей сессии, но продолжает дешеветь в паре с иеной.

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