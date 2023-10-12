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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.23 10:30

Цены на нефть опускаются, а курс рубля резко растёт после указа Президента РФ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортёров

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, согласно оценкам API, резервы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 12,94 млн баррелей - максимально с начала января. Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране будет обнародован в четверг в 18:00 мск.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, однако инвесторы опасаются разрастания конфликта в регионе, учитывая сообщения СМИ о том, что действия ХАМАС против Израиля были спланированы при содействии Ирана.

«На данный момент риски для нефтяного рынка являются низкими, - говорит главный аналитик по сырьевому сектору «Schneider Electric» Брайан Суон. - Однако есть небольшая вероятность роста цен, поскольку США внимательно оценивают связь Ирана с ХАМАС».

«Если Вашингтон решит более жёстко ограничить экспорт нефти из Ирана, это может изменить ситуацию на рынке», - приводит слова Суона «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США, евро и китайский юань начали торги падением. Рубль резко укрепился на старте торгов, отыгрывая подписанный Президентом РФ указ о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Евро к 7.01 мск стоил 103 рубля, подешевев на 3,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 3,56 рубля - до 99,47 рубля. Китайский юань к этому времени опустился на Московской бирже на 49,6 копейки - до 13,212 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», основной причиной заметного укрепления курса рубля в начале торгов 12 октября стал указ Президента РФ о введении сроком на 6 месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом данный фактор в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет доминировать над другими традиционными для внутреннего валютного рынка факторами, такими как динамика мировых цен на нефть и мировых рынков капитала, которые на какое-то время отойдут на второй план. Указ об обязательной продаже валютной выручки позитивен не только для курса рубля, но и для внутреннего долгового рынка и экономики в целом, поскольку снижает потребность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты.

Через час торгов доллар и евро немного замедлили падение.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 97,3064 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар упал на 2,89 рубля. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 2,99 рубля и составил 103,4988 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 2,67 рубля, евро - на 2,46 рубля.

Доллар США слабо снижается к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в четверг.

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