Цены на нефть опускаются, доллар дешевеет относительно евро и фунта стерлингов

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне низкой активности азиатской сессии из-за начавшихся длинных выходных в Китае по случаю празднования Нового года по Лунному календарю. Рынки Гонконга и Сингапура также закрыты.

Как пишет finmarket.ru, трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает «Bloomberg».

Кроме того, в центре внимания рынка остаётся ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения странами G7 потолка цен.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов символически растёт к доллару и юаню, снижается к евро: американская валюта торгуется по 68,79 рубля, китайская – около 10,11 рубля, европейская – чуть выше 74,8 рубля.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.08 мск снижается на 4 копейки, до 68,79 рубля, юаня – на 1 копейку, до 10,11 рубля, евро растёт на 24 копейки, до 74,84 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар дешевеет относительно евро и фунта стерлингов, укрепляется в паре с иеной. Сигналы ослабления экономики США и последние комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) позволяют инвесторам надеяться на то, что американский ЦБ продолжит замедлять темпы подъёма базовой процентной ставки.