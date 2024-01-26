Цены на нефть опускаются, доллар и евро растут

Цены на нефть опускаются в пятницу, корректируясь после 3-процентного подъёма по итогам предыдущей сессии, и завершают неделю максимальным ростом с октября.

Как пишет finmarket.ru, цены на нефть повышались в январе на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку рынку на этой неделе оказали новости о падении добычи в США из-за морозной погоды, а также объявленные Китаем меры стимулирования экономической активности, улучшившие настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.

С начала января цены на нефть выросли на 6,5-7%.

По данным Московской биржи, доллар США немного рос на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевел на фоне снижения нефтяных котировок. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,17 рубля (+28 копеек к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 51,63 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжил небольшой рост.

Евро также демонстрировал небольшой подъём.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 89,0512 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 15,87 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 17,56 копейки и составил 96,6881 рубля.

К официальному курсу американская валюта подросла на 39,5 копейки, евро вырос на 5,16 копейки.