Цены на нефть опускаются, доллар немного теряет к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются сегодня после подъёма до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии. Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для манёвра в плане дальнейшего подъёма ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Как пишет finmarket.ru, помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорт нефти, который пока остаётся более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство «Bloomberg».

Контракты как на Brent, так и на WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,4675 рубля. (+15 копеек к уровню предыдущего закрытия).

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,4486 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 13,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 57,61 копейки и составил 80,0286 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 2,43 копейки, евро - на 16,11 копейки.

Стоимость доллара в пятницу утром несколько опускается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как ожидается выход данных о снижении деловой активности в США, в частности, европейская валюта торгуется уже дороже 1,06 доллара, следует из данных торгов.