Минприроды Мурманской области напоминает, что «яйца дракона» запрещено вывозить с побережья Териберки«Подводник» идёт на поиск» - выпущена новая книга об истории АО «ММТП»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.23 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар немного теряет к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются сегодня после подъёма до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии. Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для манёвра в плане дальнейшего подъёма ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Как пишет finmarket.ru, помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорт нефти, который пока остаётся более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство «Bloomberg».

Контракты как на Brent, так и на WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,4675 рубля. (+15 копеек к уровню предыдущего закрытия).

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,4486 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 13,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 57,61 копейки и составил 80,0286 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 2,43 копейки, евро - на 16,11 копейки.

Стоимость доллара в пятницу утром несколько опускается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как ожидается выход данных о снижении деловой активности в США, в частности, европейская валюта торгуется уже дороже 1,06 доллара, следует из данных торгов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Радость нумизматов: вновь напечатанные банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в ряде субъектов РФ-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар немного теряет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конституционный суд сегодня рассмотрит дело о праве собственников квартир в аварийных домах получить жильё вне очереди
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика