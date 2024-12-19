Экономист Виктор Ляшок: средний размер больничных в новом году составит две тысячи рублей в деньБолее 2 млн обращений направили россияне главе государства на «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и «ястребиных» прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС), которые привели к укреплению доллара США. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году базовая процентная ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, укрепляется в паре с иеной.

Федрезерв ожидаемо снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых. Однако новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена всего на 50 б.п. - меньше, чем ожидалось ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов по ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что «прогноз не является планом или руководством к действию», отметив, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году. При этом он признал, что центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность того, что ФРС не будет менять её в январе, оценивается рынком в 94%.

Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Регулятор заявил, что продолжит проводить денежно-кредитную политику, руководствуясь динамикой экономической активности и цен, а также финансовыми условиями.

По состоянию на 9.42 мск евро вырос к доллару на 0,32% - до $1,0386 по сравнению с $1,0353 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,62/106,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 109 копеек, средний курс продажи вырос на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 103,8-103,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104,49-104,59 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1685 рубля (+1,7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,24 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Ирина
17.12.24 23:33
Вот это поворот событий! Одноклассницы! Видимо Светлана за что-то мстит Марине! Почему нет ни слова о том,что она пыталась подсказать Марине, что так дела не делаются, по старой дружбе школьной .Сразу
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Виктор Ляшок: средний размер больничных в новом году составит две тысячи рублей в день-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика