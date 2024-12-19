Цены на нефть опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются в четверг после первого за три сессии подъема накануне.

Как отмечает finmarket.ru, поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 934 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, бензина - увеличились на 2,35 млн баррелей.

Рынок, однако, растерял значительную часть роста после публикации решений и «ястребиных» прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС), которые привели к укреплению доллара США. Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году базовая процентная ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, укрепляется в паре с иеной.

Федрезерв ожидаемо снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых. Однако новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена всего на 50 б.п. - меньше, чем ожидалось ранее.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции уделил особое внимание комментариям по поводу прогнозов по ставке, но не смог успокоить участников рынка. В частности, он подчеркнул, что «прогноз не является планом или руководством к действию», отметив, что темпы снижения ставки могут быть ускорены в том случае, если инфляция окажется ниже, чем ожидаемые Федрезервом 2,5% в следующем году. При этом он признал, что центробанк приблизился к точке, когда пауза в смягчении денежно-кредитной политики будет оправданной, или уже достиг этой точки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность того, что ФРС не будет менять её в январе, оценивается рынком в 94%.

Банк Японии сохранил ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Регулятор заявил, что продолжит проводить денежно-кредитную политику, руководствуясь динамикой экономической активности и цен, а также финансовыми условиями.

По состоянию на 9.42 мск евро вырос к доллару на 0,32% - до $1,0386 по сравнению с $1,0353 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,62/106,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 109 копеек, средний курс продажи вырос на 51 копейку. Лучшие курсы покупки составили 103,8-103,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 104,49-104,59 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,1685 рубля (+1,7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,24 копейки выше уровня действующего официального курса.