Цены на нефть опускаются, доллар США дешевеет к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются в четверг после публикации данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США.

Как пишет finmarket.ru, согласно оценкам API, резервы нефти в стране на неделе, завершившейся 14 февраля, увеличились на 3,34 млн баррелей. Повышение запасов, если оно подтвердится официальными данными, будет отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчёт о резервах энергоносителей сегодня в 20.00 мск.

Цены на нефть выросли накануне на сообщениях СМИ о том, что страны G7 обсуждают варианты усиления механизма действия потолка цен на российскую нефть.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами представителей США и России по Украине, оценивая поступающие сообщения на предмет возможных признаков смягчения санкций против энергетического сектора РФ, отмечает «Market Watch».

Доллар США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, резко снижается в паре с иеной. Трейдеры оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых.

Как следует из протокола, руководители ФРС выражали обеспокоенность что импортные пошлины и другие экономические планы президента США Дональда Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что «хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки». Они полагают, что им может «потребоваться время» для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе. Тон протокола в целом соответствует недавним заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе об отсутствии необходимости спешить с дальнейшим снижением ставки.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже не изменилась - 3,6%.

Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, четвертый месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

По состоянию на 9.10 мск евро вырос к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,0431 по сравнению с $1,0423 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,4/97,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 112 копеек, средний курс продажи вырос на 112 копеек. Лучшие курсы покупки составили 92,7-92,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 95,3-95,4 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет в начале торгов на Московской бирже, рубль укрепляется в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам февраля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,311 рубля (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,98 копейки ниже уровня действующего официального курса.