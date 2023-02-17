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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США дорожает

Цены на нефть опускаются в пятницу: сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае, пишет «Bloomberg.» «Инвесторы пытаются оценить, какой из основных двигателей нефтяного рынка окажется самым влиятельным в следующие несколько месяцев», - отмечает старший трейдер «CIBC Private Wealth» Ребекка Бабин.

Как пишет finmarket.ru, крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъём туристической активности, отмечает «Bloomberg».

Тем временем нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая «дочка» «Sinopec» закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. Ряд других китайских нефтепереработчиков, включая «China National Chemical Corp.» и «Rongsheng Petrochemical Co.», также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

Данные минэнерго США в этом году «последовательно дают «медвежьи» сигналы рынку, указывая на слабый потребительский спрос, низкую активность НПЗ и рост запасов нефти», - отмечают аналитики «Sevens Report Research».

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов слегка снижается, а в частности к доллару он на какое-то время слабел до 75, впервые с прошлой весны.

Курс доллара расчётами «завтра» на 7.12 мск повышается на 8 копеек, до 74,93 рубля, а минутами ранее он достигал 75 рублей — впервые с 25 апреля. Курс евро в то же время растёт на 18 копеек, до 80,13 рубля, а курс юаня — почти не меняется к показателю вчерашнего закрытия и находится на отметке 10,87 рубля.

При этом на самом открытии текущих торгов курс доллара снижался на 21 копейку, а юаня — на 1 копейку.

Доллар США дорожает относительно евро, иены и фунта стерлингов на «ястребиных» заявлениях руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), укрепивших трейдеров во мнении о том, что американский ЦБ пока не собирается останавливать цикл повышения ставки.

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