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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США на торгах дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ. В этом году мероприятие пройдёт 22-24 августа. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

Последние статданные по экономике США и заявления представителей Федрезерва утвердили трейдеров во мнении о том, что американский ЦБ приступит к смягчению денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании. Некоторые эксперты не исключают, что ФРС опустит ставку не на 25 базисных пунктов, а сразу на 50 б.п. в сентябре.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью газете «Financial Times», что, по её мнению, пришло время начать корректировку монетарной политики.

Поскольку инфляция замедляется, а баланс спроса и предложения на рынке труда улучшается, Федрезерву нужно «корректировать базовую ставку в соответствии с ситуацией в экономике и с учётом наших целей», сказала Дейли.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби в пятницу отметил, что рынок труда и некоторые опережающие экономические индикаторы подают «тревожные сигналы».

Пара евро/доллар по данным на 9.20 мск торгуется на уровне $1,1049 по сравнению с $1,1029 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,4/90,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 101 копейку, средний курс продажи упал на 57 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 89,2-89,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,5-90,6 рубля за доллар.

 

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