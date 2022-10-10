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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.22 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США продолжает укрепляться

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъёма более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство «Bloomberg».

Как сообщает finmarket.ru, статданные о безработице в США, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что американский рынок труда всё ещё остаётся сильным. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Как сообщалось, ОПЕК+ на прошлой неделе приняла решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса. «В реальности снижение составит лишь порядка 1 млн б/с, поскольку производство нефти во многих странах уже отставало от квот, - отмечают аналитики «Commerzbank», мнение которых приводит «Bloomberg». - Этого, однако, будет достаточно для того, чтобы предотвратить появление избытка предложения на рынке, который прогнозировался на четвертый квартал».

Доллар США продолжает укрепляться в понедельник после уверенного подъёма в пятницу на данных по американскому рынку труда.

По данным Московской биржи, рубль утром в понедельник усиливает снижение, доллар уже поднимался до 62 рублей — максимума с 21 сентября.

Курс доллара расчётами «завтра» на 8.56 мск рос на 65 копеек, до 61,65 рубля, юаня — на 9 копеек, до 8,59 рубля, евро на 47 копеек, до 60,37 рубля.

Минутами ранее доллар обновил максимум с 21 сентября, поднявшись до 62 рублей ровно.

 

 

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