Цены на нефть опускаются, доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов
Цены на нефть опускаются во вторник после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.
Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказали новости из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) в ходе брифинга во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако масштабных стимулов, на которые надеялись трейдеры, объявлено не было, что разочаровало инвесторов.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Рынок ждёт действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны, опасаясь, что кризис в регионе перерастёт в полномасштабную войну, которая подорвёт поставки нефти на мировой рынок.
Такой риск существенно вырос, отмечает экономист «Capital Economics» Дэвид Оксли. «Самый большой риск - это то, что конфликт приведёт к нарушению поставок через Ормузский пролив, - говорит Оксли, которого цитирует «Market Watch». - В ближайшей перспективе премия за риск будет сохраняться, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, она может добавить ещё $20 за баррель к ценам на нефть».
Доллар США слабо дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), который будет опубликован в среду, а также на данные о динамике потребительских цен в США за сентябрь, которые выйдут в четверг.
Сильные данные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, утвердили трейдеров во мнении о том, что ждать очередного снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) не стоит, отмечает аналитик «ING» Франческо Песоле.
Отчёт по инфляции в США вряд ли изменит это мнение, говорит Песоле, слова которого приводит «The Wall Street Journal».
Президенты Федеральных резервных банков (ФРБ) Нью-Йорка и Сент-Луиса Джон Уильямс и Альберто Мусалем в понедельник высказались в поддержку постепенного смягчения денежно-кредитной политики ФРС после сентябрьского снижения ставки сразу на 50 б.п.
По состоянию на 9.26 мск евро вырос к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,0985 против $1,0976 на закрытие предыдущей сессии.
По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,18/98,44 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 13 копеек, средний курс продажи вырос на 58 копеек. Лучшие курсы покупки составили 95,1-95 рублей за доллар, лучшие курсы продажи 96,1-96,2 рубля за доллар.
Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет, несмотря на дорогую нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5165 рубля (+0,7 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 копейки выше уровня действующего официального курса.