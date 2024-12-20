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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.24 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США стабилен

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

Как отмечает finmarket.ru, давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала «ястребиные» сигналы.

С начала этой недели как Brent, так и WTI потеряли в цене более 2,5%.

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах в пятницу, укрепляется к фунту стерлингов и дешевеет к иене.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на отчёт о доходах и расходах американцев за ноябрь, включающий в себя ключевой показатель инфляции, оцениваемый ФРС.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не прогнозировали пересмотра, сообщает «Trading Economics».

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Пара евро/доллар по данным на 8.40 мск в пятницу торгуется на уровне $1,0360 по сравнению с $1,0363 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,84/106,61 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 48 копеек, средний курс продажи вырос на 70 копеек. Лучшие курсы покупки составили 104,3-104,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 103,99-104,09 рубля за доллар.

Китайский юань повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет перед последним в этом году заседанием Банка России по ключевой ставке. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,0865 рубля (+7,95 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,75 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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