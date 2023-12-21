Цены на нефть опускаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются в четверг после роста по итогам трёх сессий подряд из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Как пишет finmarket.ru, рынок также корректируется после публикации данных Минэнерго США, показавших увеличение как запасов нефти в стране, так и объёмов её добычи. Согласно отчёту ведомства, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объём добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.

«Мы видим серьёзную напряжённость на рынке в данный момент, - отмечает аналитик «Mizuho Bank» Вишну Варатан. - Есть ситуация в Красном море, но также есть рекордные объёмы добычи в США и сигналы того, что ОПЕК теряет контроль над дисциплиной в плане соблюдения квот».

Как сообщает Московская биржа, доллар США почти не менялся на утром в понедельник, рубль не демонстрирует ощутимых изменений под влиянием разнополярных факторов: негатива на мировых рынках капитала и постепенной активизации экспортеров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,05 рубля (+8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 64,44 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар умеренно снижался, как и евро.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,1698 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар уменьшился на 24,64 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 15,74 копейки и составил 98,6004 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 29,08 копейки, евро - на 4,68 копейки.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной.