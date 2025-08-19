Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне итогов переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп выразил надежду на организацию трёхсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт. Трамп рассчитывает, что в течение одной или двух недель станет понятным, можно ли в данный момент урегулировать кризис.

Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов на торгах во вторник, немного дешевеет в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - теряет 0,01%.

Трейдеры оценивают итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

«Инвесторы были готовы к росту волатильности после переговоров, однако этого не произошло, и теперь рынок сфокусирован на сигналах от центробанков, особенно от Федеральной резервной системы», - отмечает аналитик «ATFX Global Markets» в Сиднее Ник Твидейл.

Ключевым событием этой недели станет экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, ежегодно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити. В мероприятии традиционно принимают участие главы ведущих мировых ЦБ. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Джексон-Хоуле в пятницу.

Трейдеры будут ждать от Пауэлла намеков на то, готов ли американский ЦБ возобновить снижение базовой ставки в сентябре, как этого ждёт рынок, пишет «Trading Economics». Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность её уменьшения на 25 б.п. на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 83,6%, по данным «FedWatch».

Международное рейтинговое агентство «S&P Global» накануне подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне «AA+» со «стабильным» прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счёт повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

Пара евро/доллар по данным на 9.15 мск во вторник торгуется на уровне $1,1659 по сравнению с $1,1662 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составляет $1,3499 против $1,3504 по итогам торгов в понедельник. Трейдеры ждут данных о динамике инфляции в Великобритании за июль, которые будут опубликованы в среду. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает ускорение инфляции в стране до 3,7% в годовом выражении с июньских 3,6%.

Стоимость американской валюты к иене опустилась до 147,65 иены с 147,88 иены на закрытие предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1860 юаня по сравнению с 7,1877 юаня накануне.

Китайский юань лишь незначительно опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль слегка повышается в ожидании новых драйверов к движению. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1765 рубля (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,18 копейки выше уровня действующего официального курса.

