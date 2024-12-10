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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США стабилен к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются во вторник после заметного подъёма по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае. Также ситуация на Ближнем Востоке остаётся в центре внимания рынка.

В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).

Доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов и иене на торгах во вторник.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ноябрьский отчёт о динамике потребительских цен в США, который будет обнародован в среду в 16.30 мск. Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает ускорение инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% в годовом выражении с 2,6% в октябре.

Данные по инфляции будет внимательно оценивать Федеральная резервная система (ФРС) при принятии решения по базовой процентной ставке на заседании 17-18 декабря.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов в этом месяце оценивается рынком в 86%. В то же время рынок меньше уверен в дальнейшем смягчении политики ФРС в 2025 году, отмечает «Trading Economics».

Пара евро/доллар по данным на 8.40 мск во вторник торгуется на уровне $1,0559 по сравнению с $1,0556 на закрытие предыдущей сессии. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,82/103,37 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 8 копеек, средний курс продажи вырос на 26 копеек. Лучшие курсы покупки составили 100,8-100,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 99-99,1 рубля за доллар.

Китайский юань немного укрепляется в самом навале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,878 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 35,4 копейки выше уровня действующего официального курса.

 

 

 

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