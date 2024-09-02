Цены на нефть опускаются, доллар США стабилен к основным валютам

Цены на нефть опускаются в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Как пишет finmarket.ru, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Доллар США стабилен в понедельник к евро, фунту стерлингов и иене на фоне низкой активности торгов.

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчёт Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых финансовых рынков. На этом фоне у трейдеров появились ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) опустит базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Однако данные Минторга США, обнародованные в пятницу, ослабили эти ожидания, показав, что дальнейшего замедления инфляции в стране не происходит. Темпы роста индекса потребительских цен (индекс PCE) в августе остались на уровне предыдущего месяца - 2,5%, индекса PCE Core, не учитывающего стоимость продуктов питания и энергоресурсов, - на уровне 2,6%.

Пара евро/доллар по данным на 8.50 мск в понедельник торгуется на уровне $1,1055 по сравнению с $1,1050 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,26/94,51 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 12 копеек, средний курс продажи вырос на 179 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,7-90,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,9-92 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет на Московской бирже сегодня в начале торгов, рубль дорожает в первый рабочий день осени. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0245 рубля (-2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,94 копейки выше уровня действующего официального курса.