Цены на нефть опускаются, доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне низкой активности торгов после выходных в США и Великобритании.

Как пишет finmarket.ru, внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком американского госдолга. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований. Голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, запланировано на среду. Далее оно поступит на рассмотрение в Сенат. Байден лично призвал законодателей одобрить соглашение.

По данным Московской биржи, доллар США был стабилен на старте торгов во вторник, рубль не менялся в ожидании новых стимулов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 80,8175 рубля (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 76,2 копейки выше уровня действующего официального курса.

По ходу торгов доллар перешёл к росту. К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 81,0633 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 23,33 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 8,77 копейки и составил 86,8877 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 1 рубль, евро - на 98,64 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.