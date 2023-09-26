Цены на нефть опускаются, доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть опускаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США. Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а в среду официальную статистику представит Минэнерго. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает «Trading Economics».

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и давшей понять, что в этом году рассчитывает повысить её ещё раз.

По данным Московской биржи, доллар США на старте торгов чуть прибавил во вторник, рубль стабилен под воздействием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,295 рубля (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 14,94 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,2686 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар увеличился на 3,36 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 7,89 копейки и составил 101,9086 руляб.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 12,3 копейки, евро подешевел на 33,67 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов, трейдеры оценивают перспективы процентных ставок.