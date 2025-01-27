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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.25 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются в понедельник, продолжая тренд по снижению по итогам прошлой недели. На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.

«Заявления Трампа повышают вероятность торговых войн, которые могут привести к повышению цен на нефть, - отмечает аналитик по энергорынкам «StoneX» Алекс Хоудс, слова которого приводит «Market Watch». - Однако он также призывает страны ОПЕК, в том числе, Саудовскую Аравию, увеличить добычу нефти».

Как отмечает finmarket.ru, в минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолёта с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе, принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.

«Действия Трампа имеют значение для рынков, поскольку он показывает, что явно заслуживает доверия в вопросе использования агрессивных пошлин», - говорит аналитик «Pepperstone Group» Крис Уэстон.

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, слабо растёт в паре с иеной.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которых будут подведены в среду и четверг соответственно.

Кроме того, в пятницу рынок ждёт данных о доходах и расходах американцев за декабрь, включающих ключевой показатель инфляции в США, который отслеживает ФРС.

Евро по данным на 8.58 мск снизился к доллару на 0,32% и торгуется на уровне $1,0463 по сравнению с $1,0497 на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,27/102,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 167 копеек, средний курс продажи вырос на 33 копейки. Лучшие курсы покупки составили 101,3-101,2 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 99,3-99,4 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже, рубль дешевеет на старте первых торгов недели на фоне негативной динамики цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,518 рубля (+4,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,79 копейки выше уровня действующего официального курса.

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