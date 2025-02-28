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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.25 10:30

Цены на нефть опускаются, доллар США укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10-процентные пошлины для китайских товаров.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании «Chevron Corp.» разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает «Market Watch».

Сегодня утром доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Поддержку доллару оказывают ожидания введения новых пошлин на импорт администрацией президента США Дональда Трампа. Накануне ICE прибавил 0,8% после того, как Трамп подтвердил, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10-процентные пошлины для китайских товаров.

Эксперты опасаются, что разрастание торговой войны приведёт к усилению инфляционного давления в США.

Внимание рынка в пятницу направлено на данные о доходах и расходах американцев за январь, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Этот отчёт будет обнародован в 16.30 мск.

В четверг министерство торговли США подтвердило оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2024 года на уровне 2,3% в пересчёте на годовые темпы.

По данным на 9.22 евро снизился к доллару на 0,11% - до $1,0387 по сравнению с $1,0398 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта опустился на 0,15% - до $1,2582 против $1,2601 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,61/94,25 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 72 копейки, средний курс продажи вырос на 108 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,2-90,3 рубля за доллар.

Китайский юань активно укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль заметно слабеет в рамках коррекции после сильного роста в феврале. Ранее на неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 10%. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,116 рубля (+9,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,97 копейки выше уровня действующего официального курса.

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