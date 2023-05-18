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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 10:30

Цены на нефть опускаются, курс доллара незначительно растёт к евро

Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъёма по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, поддержку рынку в среду оказали заявления президента США Джо Байдена, вновь выразившего оптимизм в отношении переговоров по вопросу потолка госдолга страны, отмечает «Market Watch». «Я уверен, что у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт», - заявил Байден, выступая в Белом доме.

«Надежды инвесторов на то, что проблема лимита госдолга США будет в скором времени решена, увеличиваются, - отмечает аналитик «StoneX» Фавад Разакзада. - Заявление Байдена повлекло за собой рост аппетита к риску на мировых рынках, в том числе на нефтяном».

Сдерживающим фактором для рынка, однако, стали данные министерства энергетики США, показавшие рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Коммерческие запасы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,04 млн баррелей, рекордными темпами за 12 недель. Аналитики ожидали снижения показателя на 2 млн баррелей. Товарные резервы бензина снизились на 1,38 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 80 тысяч баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги вблизи закрытия вчерашней сессии. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,88 рубля (+1,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар перешёл к умеренному росту, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 80,1346 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар вырос на 27,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 40,01 копейки и составил 86,9824 рубля.

Тем временем к официальному курсу американская валюта снизилась на 62,96 копейки, евро - на 59,25 копейки.

Курс доллара незначительно растёт к евро перед выходом макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов.

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