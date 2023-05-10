Цены на нефть опускаются, курс доллара слабо меняется к другим основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются в среду на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках перед публикацией апрельских данных по инфляции в США.

Как пишет finmarket.ru, консенсус-прогноз, который приводит «Trading Economics», предполагает, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 5% в годовом выражении, как и в марте. Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

Цены на нефть росли в последние три сессии. Поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что власти США планируют возобновить пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) как только будут завершены ремонтные работы в хранилищах, отмечает аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch».

«Всем понятно, что Белому дому необходимо как можно скорее пополнить SPR, учитывая, что резерв находится на минимальном за сорок лет уровне», - говорит главный аналитик по нефтяному рынку «Oanda» Эдвард Мойя.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,97 рубля (-22,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил снижение, евро также дешевеет. Рубль укрепляется, отыгрывая решение Минфина РФ почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 77,9247 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 26,28 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился на 51,07 копейки и составил 85,7418 рубля.

Тем временем к официальному курсу, установленному Банком России с 6 мая, американская валюта выросла на 1,10 рубля, евро - на 83,45 копейки.

Курс доллара в среду утром слабо меняется к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в преддверии публикации статистики инфляции в США, следует из данных торгов.