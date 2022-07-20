Цены на нефть опускаются, курс евро к доллару поднимается

Нефть умеренно дешевеет утром в среду после подъёма до максимумов с начала июля накануне.

Как сообщает finmarket.ru, нефть дешевела большую часть прошлой сессии, однако под конец торгов перешла к росту и обновила максимумы с начала июля (Brent - с 4 июля, WTI - с 8 июля) на опасениях, что действия правительства США по борьбе с изменением климата негативно скажутся на нефтедобыче в стране, пишет «MarketWatch».

Президент США Джо Байден во вторник пообещал принять «решительные меры со стороны исполнительной власти» для борьбы с изменением климата и поддержки возобновляемой энергетики, не уточнив детали таких мер.

Между тем обнародованные ночью данные Американского института нефти (API) указали на рост нефтяных запасов в США на прошлой неделе примерно на 1,5 млн баррелей. Эксперты «S&P Global Commodity Insights» ожидали повышения на 400 тысяч баррелей.

Официальная статистика министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов будет опубликована в сегодня в 17.30 мск.

А в это время курс евро к доллару продолжает подниматься, рынки закладывают повышение ставки Европейским центральным банком на грядущем заседании в четверг, свидетельствуют данные торгов. Евро укрепляется к доллару четвертую торговую сессию подряд, за это время показатель вырос на 2,3%. Поддерживает евро ожидание повышения ЕЦБ ключевой ставки по итогам очередного заседания, запланированного на четверг. Ранее европейский регулятор планировал повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов среды укрепляется: доллар снижается до 55,08 рубля, евро — до 56,26 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск снижался на 37 копеек, до 55,08 рубля, евро дешевел на 33 копейки, до 56,26 рубля.