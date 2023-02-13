Цены на нефть опускаются, курс рубля следует за ними

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъёма более чем на 2% 10 февраля на информации о намерении России уменьшить добычу.

Как сообщает finmarket.ru, в конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч б/с.

Большинство аналитиков уже заложили в цены вероятность снижения добычи нефти Россией на 700-900 тысяч баррелей в 2023 году, отмечает старший трейдер «CIBC Private Wealth US» Ребекка Бабин.

«Ключевым фактором, который может привести к выходу цен из текущего диапазона, является динамика китайского спроса», - говорит она.

По данным Московской биржи, доллар США слегка подрастал на старте сегодняшних торгов. По итогам первой минуты курс доллара США составил 73,5 рубля (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 70,77 копейки выше уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 73,5163 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на12,63 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» прибавил 1,74 копейки и составил 78,4624 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 72,4 копейки, евро - на 40,82 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов уверенно дорожает в паре с иеной.