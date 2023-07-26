Цены на нефть опускаются, курс рубля следует за ними

Цены на нефть опускаются в среду после подъёма накануне до максимумов с середины апреля.

Как пишет finmarket.ru, снижению рынка в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие увеличение запасов в США на прошлой неделе. Резервы повысились на 1,319 млн баррелей после снижения на 797 тысяч баррелей неделей ранее, сообщил API.

По данным Московской биржи, доллар немного укреплялся на старте торгов в среду. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,375 рубля (+24,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,05 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает укрепляться, евро также дорожает.

Рубль чуть снижается в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и на фоне слегка дешевеющей нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,4326 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 30,26 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 28,24 копейки и составил 99,9224 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 33,81 копейки, евро – на 23,06 копейки.

В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно изменяется относительно евро, фунта стерлингов и иены перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% 26 июля. Многие считают, что на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ может закончиться.