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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 10:30

Цены на нефть опускаются, курс рубля тоже пошёл вниз

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после снижения по итогам прошлой недели, ставшего четвертым кряду.

Как пишет finmarket.ru/news, переговоры в Вашингтоне относительно повышения лимита на госзаимствования продолжаются, при этом министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что средства у федерального правительства могут закончиться уже 1 июня.

«Настроение на нефтяном рынке остаётся негативным и характеризуется неопределенностью прогноза спроса и опасениями по поводу потолка госдолга США, - написал Уоррен Паттерсон из «ING Groep». - Скорее всего, рынок будет ждать пересмотра ожиданий спроса в ежемесячном прогнозе Международного энергетического агентства».

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на две единицы и составило 586, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes».

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8% на фоне сохраняющихся проблем в американском банковском секторе и неопределенности вокруг потолка госдолга США.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,985 рубля (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 78,09 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил рост, евро незначительно дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 78,2079 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 28,79 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 13,82 копейки и составил 84,9782 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1 рубль, евро - на 72,82 копейки.

Курс доллара демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене в понедельник утром, снижаясь к курсу европейской перед выходом данных о промышленном производстве и розничных продажах в США и инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

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