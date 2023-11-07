Цены на нефть опускаются, рубль снижается на фоне преобладающего негатива на мировых рынках
Цены на нефть опускаются во вторник после небольшого подъёма по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.
Как пишет finmarket.ru, давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. «Слабые экономические ожидания сдерживают нефтяной рынок и обосновывают позицию стран ОПЕК+, ограничивающих добычу», - отмечает аналитик «OANDA» Крейг Эрлам, слова которого приводит «Market Watch».
В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объём добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.
В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило 5 ноября саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.
Саудовская госкомпания «Saudi Aramco» сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.
Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,53 рубля (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного усилил рост, евро слабо дорожает.
Рубль снижается на фоне преобладающего негатива на мировых рынках.
К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,7349 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 34,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 5,80 копейки и составил 99,1480 рубля.
К официальному курсу американская валюта подешевела на 30,02 копейки, евро вырос на 13,69 копейки.