Цены на нефть опускаются, рубль снижается после завершения периода налоговых платежей

Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник после того, как они завершили в плюсе пятую неделю подряд и достигли максимальных отметок с середины апреля.

Как сообщает finmarket.ru, с начала июля цена Brent подскочила на 12%, WTI - на 14%, что является лучшим месячным приростом с января 2022 года, на фоне сокращений добычи Саудовской Аравией и Россией, отмечает «Trading Economics».

Аналитики «ANZ Bank» полагают, что сильные макроэкономические данные, в том числе о росте ВВП США, поддержат рост цен на нефть в ближайшее время.

На Московской бирже» доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,02 рубля (+31,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

Рубль снижается после завершения периода налоговых платежей и с учётом потери поддержки со стороны экспортёров.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,2802 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 57,27 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 63,27 копейки и составил 101,5327 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 1,30 рубля, евро - на 1,59 рубля.

Курс евро к доллару несколько снижается в понедельник утром перед публикацией макроданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.