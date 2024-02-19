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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.24 10:30

Цены на нефть опускаются, рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъёма в пятницу и по итогам всей прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

«Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик «CFRA Research» Стюарт Гликман. - Чем ближе ситуация к столкновению Ирана и Израиля, тем больше риск для нефтяного рынка, а удары Израиля по Ливану - шаг именно в этом направлении».

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям «Хезболлы» в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

По данным Московской биржи, доллар начал торги небольшим снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,0875 рубля (-13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар чуть замедлил снижение, евро незначительно растёт.

Рубль стабилен в ожидании новых сигналов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,1985 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 2,40 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 23,64 копейки и составил 99,4089 рубля.

К официальному курсу американская валюта понизилась на 35,07 копейки, евро вырос на 5,66 копейки.

 

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