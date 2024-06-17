Цены на нефть опускаются, средний курс покупки доллара растёт, средний курс продажи упал

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с апреля подъёма по итогам прошлой недели.

Рынок немного снизился в пятницу, но завершил неделю уверенным ростом: Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированной неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти.

Как пишет finmarket.ru, обновленные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства поддержали нефтяной рынок, поскольку они говорят о возможности дефицита поставок нефти по крайней мере до начала зимы, отмечает аналитик по сырьевому сектору «Commerzbank» Барбара Ламбрехт, слова которой приводит «Market Watch».

«У нефтяного рынка есть потенциал к росту, - говорит аналитик «CITIC Futures Co.» Гуй Чэньси. - Третий квартал традиционно является сезоном пикового спроса по всему миру, и это будет способствовать росту объёмов переработки нефти».

Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, стабилен в паре с иеной.

На прошлой неделе Федрезерв сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена только на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году, в то время как в марте ожидалось снижение на 75 б.п.

Команда аналитиков «BofA Global» ожидает, что ФРС опустит ставку лишь в декабре в связи с устойчивостью инфляционного давления в США, отмечает «Market Watch».

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на «CBS» в воскресенье, назвал этот прогноз «разумным». «Если мы держим в уме, что ставка будет опущена лишь один раз, это, вероятно, произойдёт ближе к концу года», - сказал Кашкари.

В понедельник трейдеры ждут выступлений президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна.

По состоянию на 9.27 мск евро снизился к доллару на 0,08% и торгуется на уровне $1,0694 по сравнению с $1,0703 на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 157,441 иены против 157,40 иены на закрытие предыдущей сессии.

Офшорный юань стабилен относительно доллара на уровне 7,2709 юаня/$1 (7,2704 юаня/$1 в пятницу). Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 182 млрд юаней ($25,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,27/94,43 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний курс покупки вырос на 28 копейки, средний курс продажи упал на 87 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 90,5-90,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 93-93,1 рубля за доллар.

Китайский юань слабо дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль немного повышается к китайской валюте в условиях введения на предыдущей неделе санкций на торги долларом и евро. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,1465 рубля (-0,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,64 копейки ниже уровня действующего официального курса.