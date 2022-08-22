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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 10:30

Цены на нефть падают, а курс рубля торгуется разнонаправленно к доллару и евро

Нефтяные цены падают сегодня утром, инвесторы оценивают перспективы возвращения на рынок иранской нефти. Как пишет finmarket.ru, в центре внимания участников рынка - заявления о переговорах по ядерной сделке с Ираном, сделанные на минувших выходных.

«Мы можем быть ближе к заключению сделки, чем это было две недели назад, но результат остается непредсказуемым, поскольку сохраняются некоторые противоречия. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным», - сообщил порталу «Axios» представитель Белого дома на условиях анонимности.

Тем временем президент США Джо Байден вчера обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнёров в Ближневосточном регионе, сообщает «Bloomberg».

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет «Treading Economics». Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось и составило 601 единицу, сообщила нефтесервисная компания «Baker Hughes».

А в это время в ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к евро и фунту стерлингов и повышается к японской иене, инвесторы ждут новых сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Одним из ключевых событий для валютного рынка на этой неделе станет ежегодный экономический симпозиум, организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). В мероприятии примут участие главы ведущих центробанков мира, включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

На прошлой неделе Джеймс Баллард, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса и главный «ястреб» в Федрезерве, выразил готовность поддержать ещё одно повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре.

Курс рубля в начале торгов понедельника торгуется разнонаправленно к доллару и евро: обе инвалюте сначала сравнялись по рублевой стоимости, затем доллар стал дороже. Как сообщает Московская биржа, курс доллара расчётами «завтра» на 10.22 мск рос на 42 копейки, до 59,52 рубля, евро снижался на 12 копеек, до 59,49 рубля.

Отечественная валюта также теряет к юаню и снижается на 9,4 копейки, до 8,704 рубля.

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