Цены на нефть падают, рубль снижается против доллара и повышается к евро

Цены на нефть падают в понедельник на фоне общего снижения аппетита инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против ковидных ограничений. Как сообщает «Bloomberg», акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Как пишет finmarket.ru, это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырьё, а также повышает вероятность ещё более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство. «Перспективы нефтяного рынка остаются неблагоприятными, и события этих выходных в Китае не добавляют позитива», - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках «ING Groep NV» в Сингапуре.

Согласно прогнозу аналитической компании «Kpler», спрос на нефть в КНР в четвертом квартале уменьшится до 15,11 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 15,82 млн б/с годом ранее.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов снижается против доллара, стабилен к юаню и повышается к евро: инвалюты торгуются около 60,6 рубля, 8,41 рубля и 62,87 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.04 мск повышался на 10 копеек, до 60,6 рубля, юань стабилизировался около 8,41 рубля, евро снижался на 5 копеек, до 62,87 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, дешевеет в паре с иеной. Курс юаня снижается на фоне проходящих в Китае акциях протеста против ковидных ограничений.