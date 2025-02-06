Цены на нефть перешли к росту, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть перешли к росту после снижения до декабрьских минимумов по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, трейдеры продолжают следить за заявлениями и шагами президента США Дональда Трампа, касающимися как геополитики, так и сферы внешней торговли. Введение Белым домом 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров спровоцировало ответные меры Пекина, которые должны вступить в силу в понедельник.

«Существенная эскалация и расширение торговой войны ухудшат перспективы мировой экономики, что может привести к снижению спроса на нефть», - отмечает аналитик «Exinity» Хань Тань, слова которого приводит «Market Watch».

«Торговый спор между США и Китаем продолжает вносить неопределенность в ситуацию на глобальном нефтяном рынке», - говорит аналитик брокерской компании «Phillip Nova Pte» в Сингапуре Приянка Сачдева. Тем временем, рост запасов нефти в США «указывает на возможность избытка предложения на внутреннем рынке, что может оказать понижательное давление на цены», отмечает она.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,66 млн баррелей - до 423,79 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,23 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 5,47 млн баррелей.

Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в четверг, дешевеет в паре с иеной.

Трейдеры ждут январской статистики по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Отчёт отраслевой организации ADP, обнародованный в среду, подтвердил сохранение устойчивости американского рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 183 тысячи после декабрьского повышения на 176 тысяч. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение числа рабочих мест на 150 тысяч.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе заметно снизился. Показатель опустился до 52,8 пункта с декабрьских 54 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 54,3 пункта, по данным «Trading Economics».

Рынок продолжает следить за ситуацией в мировой торговле, надеясь, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут достичь соглашения, которое позволит избежать торговой войны, отмечает «Trading Economics». Опасения, что торговая война приведёт к усилению инфляционного давления в США, заставляют инвесторов пересматривать прогнозы относительно темпов дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

По состоянию на 9.32 мск евро снизился к доллару на 0,14% и торгуется на уровне $1,0388 по сравнению с $1,0403 на закрытие предыдущей сессии.

Китайский юань активно дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль заметно растёт на фоне умеренного укрепления нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,851 рубля (-14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 39,8 копейки ниже уровня действующего официального курса.