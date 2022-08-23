Цены на нефть перешли к росту, курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растёт к евро

Цены на нефть умеренно растут утром во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на нефтяном рынке.

Как сообщает finmarket.ru, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что высокая волатильность и низкая ликвидность торгов означают, что нефтяной рынок всё больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к соответствующим действиям.

Также участники рынка продолжают следить за переговорами по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций со страны она сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

А в это время курс доллара США умеренно укрепляется к евро и фунту стерлингов, инвесторы ждут статданных из еврозоны и следят за действиями центробанков мира.

Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растёт к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.08 мск растёт на 7 копеек, до 59,94 рубля, евро снижается на 7 копеек, до 59,41 рубля.