Цены на нефть перешли к снижению, а курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года

Цены на нефть перешли к снижению в среду после подъёма по итогам предыдущей сессии. Снижение цен на нефть ускорилось до 5%, стоимость марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет finmarket.ru, рынок ждёт данных Американского института нефти о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведёт к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъём нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъём цен на бензин.

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов, но перешёл к снижению в паре с иеной после скачка до максимума с 1998 года в ходе сессии.

Как сообщает Московская биржа, курс доллара на старте торгов среды снижается на 14 копеек, до 53,63 рубля. А курс евро опустился ниже 56 рублей впервые с мая 2015 года.