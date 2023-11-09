Цены на нефть почти не меняются, рубль лёг в боковой дрейф на фоне отсутствия весомых стимулов к движению

Цены на нефть почти не меняются после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Как пишет finmarket.ru, негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие резкое увеличение запасов в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы нефти выросли на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года.

Официальных данных о запасах энергоносителей в США на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.

Нефтяной рынок «оказался под ударом» в среду из-за опасений по поводу перспектив спроса, усиленных публикацией данных API о резком увеличении запасов в США, отмечает аналитик «FXTM» Люкман Отунуга, слова которого приводит «Market Watch».

«Резкий скачок запасов может быть результатом различных факторов, и колебания спроса - лишь один из них, - говорит эксперт. - Тем не менее, оценки API усилили опасения именно в отношении перспектив спроса».

Учитывая серьёзное беспокойство относительно экономики Китая и неопределенность в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы, спад на нефтяном рынке может продолжиться, отмечает Отунуга.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,06 рубля (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи уровней закрытия сессии в среду, евро также слабо меняется.

Рубль лёг в боковой дрейф на фоне отсутствия весомых стимулов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,0385 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 2,10 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 2,57 копейки и составил 98,5407 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 15,88 копейки, евро вырос на 10,04 копейки.