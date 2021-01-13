Цены на нефть поддерживают курс рубля

Стоимость нефти растёт в среду утром более чем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, при этом нефть марки Brent торгуется выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 2,7 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,26 миллиона баррелей.

Цены на нефть начали новый год уверенным ростом, поддерживаемые, в том числе, ослаблением курса доллара. Негативная динамика американской валюты к другим ключевыми мировым валютам является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти.

При этом аналитики отмечают, что, несмотря на текущее ралли, для рынка по-прежнему сохраняются некоторые риски, поскольку снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу.

«Реакция производителей сланца в США на рост цен на нефть представляет собой наиболее значительный краткосрочный риск для предложения на рынке нефти», — считает аналитик «Axi» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль продолжает расти к бивалютной корзине на фоне раллирующей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,4189 рубля. По отношению к последней сделке 12 января доллар подешевел на 12,11 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 84,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 12,05 копейки и составил 89,6695 рубля. К официальному курсу евро упал на 65,32 копейки.