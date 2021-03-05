Цены на нефть поддерживают курс рубля, но санкции тащат его вниз

Цены на нефть в пятницу утром уверенно растут, продолжая вечернюю динамику, после решения ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги прошедшего заседания ОПЕК+. 4 марта альянс решил не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.

Более того, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.

«Резкий скачок цен на нефть был реакцией на шокирующее решение ОПЕК+», — отметила основательница «Vanda Insights» Вандана Хари, чьё мнение приводит агентство «Блумберг».

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причём в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Рубль в начале утренних торгов пятницы несколько корректируется вверх после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства «Блумберг», что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

Между тем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта к 8.05 мск выросла на 62,79 копейки, евро - на 7,81 копейки.