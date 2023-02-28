Цены на нефть поднимаются, а курс доллара умеренно укрепляется к другим мировым валютам

Цены на нефть поднимаются во вторник, но завершают февраль снижением.

«Данные из КНР говорят о росте мобильности в стране после снятия карантинных ограничений, однако рынку необходимы более конкретные сигналы подъёма деловой активности», - отмечает аналитик «Saxo Capital Markets Pte.» Чару Чанана, слова которой приводит агентство «Bloomberg».

Как пишет finmarket.ru, сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъёма базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и её длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезервом также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.

Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.

Глава «Vitol Group» Рассел Харди ожидает, что цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель позднее в этом году. «Спрос на нефть, вероятно, поднимется до рекордных максимумов во втором полугодии, - заявил Харди в интервью «Bloomberg». - Перспектива повышения цен до $90-100 за баррель во второй половине года вполне реальна».

По данным Московской биржи, доллар США незначительно рос на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,6675 рубля (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 76,48 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар перешёл к снижению, евро также дешевеет.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 74,2498 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 35,27 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 42,75 копейки и составил 78,8625 рубля. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,18 рубля, евро - на 76,05 копейки.

Курс доллара во вторник утром умеренно укрепляется к другим мировым валютам, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают публикацию статистики из США позднее в ходе торгов.