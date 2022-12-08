Цены на нефть поднимаются, а рубль слабеет

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США.

Как пишет finmarket.ru, главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит придерживаться жёсткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведёт к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные «Bloomberg» аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга слабеет к доллару, юаню и евро: доллар по 63 рубля, юань — по 9,018 рубля, евро — по 66,22 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.15 мск растёт на 25 копеек — до 63 рублей, юаня — на 1,3 копейки, до 9,018 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,22 рубля.

Доллар начал торги незначительным ростом на Московской бирже. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 62,985 рубля (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Рубль слабеет на негативном внешнем фоне, связанном в том числе с новыми санкционными рисками.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 2,89 копейки, евро - на 19,54 копейки.