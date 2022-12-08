Вопрос о компенсации за мазут продолжает прорабатываться на федеральном уровнеДистанционные курсы сметчиков: как выбрать лучший вариант?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 10:30

Цены на нефть поднимаются, а рубль слабеет

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого снижения накануне, вызванного опасениями рецессии в мировой экономике и данными о росте запасов нефтепродуктов в США.

Как пишет finmarket.ru, главным негативным фактором для рынка нефти на этой неделе стали опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит придерживаться жёсткого курса в денежно-кредитной политике с целью замедлить инфляцию. Это может привести к ослаблению экономического роста или даже к рецессии в крупнейшей экономике мира, что скажется и на других странах и приведёт к снижению глобального спроса на топливо.

Тем временем данные еженедельного доклада министерства энергетики США, опубликованные накануне, указали на рост запасов бензина на минувшей неделе на 5,32 млн баррелей и увеличение резервов дистиллятов на 6,16 млн баррелей. Опрошенные «Bloomberg» аналитики прогнозировали рост на 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,19 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 3,42 млн баррелей.

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов четверга слабеет к доллару, юаню и евро: доллар по 63 рубля, юань — по 9,018 рубля, евро — по 66,22 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.15 мск растёт на 25 копеек — до 63 рублей, юаня — на 1,3 копейки, до 9,018 рубля, евро — на 14 копеек, до 66,22 рубля.

Доллар начал торги незначительным ростом на Московской бирже. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 62,985 рубля (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Рубль слабеет на негативном внешнем фоне, связанном в том числе с новыми санкционными рисками.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 2,89 копейки, евро - на 19,54 копейки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
Комментарий к новости:Поддержи Мурманск: стартовало голосование за звание Молодёжной столицы России
Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Без химии». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На карту или наличкой? Как жители СЗФО получают зарплату и насколько она их устраивает-PRO Валюту (16+)Курс доллара сегодня интересует только каждого пятого россиянина, курс евро — лишь каждого шестого-PRO Энергетику (18+)Теплоснабжение станет надежнее, а работа персонала комфортнее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Только 34% россиян довольны размером своих отпускных выплат, или Когда идти в отпуск в 2023 году
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика