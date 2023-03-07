Цены на нефть поднимаются, а стоимость доллара снижается к евро и растёт к иене

Цены на нефть поднимаются сегодня утром на торгах.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.

Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской «Pioneer Natural Resources Co.» Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью «Bloomberg» в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия «CERAWeek».

Аналитик «Mizuho Securities USA» Роберт Ягер обратил внимание инвесторов на повышение саудовской госкомпанией «Saudi Aramco» цен для европейских и азиатских покупателей почти на все сорта нефти в апреле. «Цена на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, увеличена по итогам второго месяца подряд, что говорит об ожиданиях роста спроса в этом регионе», - отметил Ягер.

По данным Московской биржи, доллар США незначительно менялся в самом начале торгов, рубль демонстрировал слабые колебания в ожидании ключевых событий дня.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,46 рубля (+1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 75,4781 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подрос на 3,31 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 2,02 копейки и составил 80,4877 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на 0,53 копейки, евро подорожал на 25,24 копейки.

Стоимость доллара снижается к евро и растёт к иене во вторник утром, в то время как инвесторы продолжают ждать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.