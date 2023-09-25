В Мурманской области с 1 октября начинается подготовка граждан по военно-учётным специальностям, подлежащих призыву на военную службу в 2024 годуПравительство России «порадовало» граждан планами индексации тарифов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 10:30

Цены на нефть поднимаются, американская валюта и евро укрепляются

Цены на нефть поднимаются в понедельник после незначительного изменения по итогам прошлой недели. Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США.

Как пишет finmarket.ru, кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

«Мы сохраняем «бычий» прогноз для рынка, поскольку Саудовская Аравия сохраняет добровольное сокращение добычи, при том, что как Китай, так и США демонстрируют уверенный спрос, - сказал аналитик «Chaos Research Institute» в Шанхае Чжоу Ми. - Сейчас мы не видим триггеров, способных привести к развороту цен на нефть».

«Цена Brent уже поднималась выше $95 за баррель и может достигнуть отметки в $100, если ОПЕК+ продолжит ограничивать предложение», - отмечает аналитик «City Index и Forex.com» Фавад Разакзада, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,36 рубля (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает слабо расти, евро торгуется вблизи закрытия торгов в пятницу. Рубль стабилен на фоне разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,4197 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар увеличился на 16,97 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 4,11 копейки и составил 102,6386 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 34,35 копейки, евро - на 27,80 копейки.

Доллар США слабо растёт к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене на торгах в понедельник.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчёт о доходах и расходах американцев за август, который включает в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой.

Кроме того, на этой неделе будут обнародованы предварительные данные по инфляции в Германии, Франции и в еврозоне в целом за сентябрь. Динамика роста потребительских цен, вероятно, определит, насколько долго Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет удерживать ставки на текущих уровнях, отмечают эксперты.

По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ дал понять, что, возможно, завершил нынешний цикл подъема ставок.

Федеральная резервная система, наоборот, дала понять по итогам заседания 19-20 сентября, что может увеличить базовую ставку ещё раз в этом году. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинс заявила в пятницу, что руководство ФРС будет придерживаться текущего курса для выполнения своих задач, и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики "совершенно не исключается», сообщило «CNBC».

По состоянию на 9.09 мск курс евро к доллару снизился на 0,08% - до $1,0645 по сравнению с $1,0653 на закрытие рынка в пятницу.

Курс фунта к доллару уменьшился на 0,06% - до $1,2234 по сравнению с $1,2241 по итогам предыдущей сессии.

Американская валюта в паре с иеной торгуется на уровне 148,36 иены против 148,37 иены в пятницу.

Стоимость доллара в паре с юанем поднялась до 7,3067 юаня против 7,2980 юаня на закрытие предыдущих торгов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:25«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:50Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)От трудов праведных не нажить палат каменных, или Во ВНИИ труда заявили о появлении «рыночной бедности» в России-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика