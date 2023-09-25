Цены на нефть поднимаются, американская валюта и евро укрепляются

Цены на нефть поднимаются в понедельник после незначительного изменения по итогам прошлой недели. Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США.

Как пишет finmarket.ru, кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

«Мы сохраняем «бычий» прогноз для рынка, поскольку Саудовская Аравия сохраняет добровольное сокращение добычи, при том, что как Китай, так и США демонстрируют уверенный спрос, - сказал аналитик «Chaos Research Institute» в Шанхае Чжоу Ми. - Сейчас мы не видим триггеров, способных привести к развороту цен на нефть».

«Цена Brent уже поднималась выше $95 за баррель и может достигнуть отметки в $100, если ОПЕК+ продолжит ограничивать предложение», - отмечает аналитик «City Index и Forex.com» Фавад Разакзада, слова которого приводит «Market Watch».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,36 рубля (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает слабо расти, евро торгуется вблизи закрытия торгов в пятницу. Рубль стабилен на фоне разнонаправленных факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,4197 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар увеличился на 16,97 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 4,11 копейки и составил 102,6386 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 34,35 копейки, евро - на 27,80 копейки.

Доллар США слабо растёт к евро и фунту стерлингов, стабилен к иене на торгах в понедельник.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчёт о доходах и расходах американцев за август, который включает в себя динамику ключевого показателя инфляции (индекс PCE), отслеживаемого Федеральной резервной системой.

Кроме того, на этой неделе будут обнародованы предварительные данные по инфляции в Германии, Франции и в еврозоне в целом за сентябрь. Динамика роста потребительских цен, вероятно, определит, насколько долго Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет удерживать ставки на текущих уровнях, отмечают эксперты.

По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ дал понять, что, возможно, завершил нынешний цикл подъема ставок.

Федеральная резервная система, наоборот, дала понять по итогам заседания 19-20 сентября, что может увеличить базовую ставку ещё раз в этом году. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинс заявила в пятницу, что руководство ФРС будет придерживаться текущего курса для выполнения своих задач, и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики "совершенно не исключается», сообщило «CNBC».

По состоянию на 9.09 мск курс евро к доллару снизился на 0,08% - до $1,0645 по сравнению с $1,0653 на закрытие рынка в пятницу.

Курс фунта к доллару уменьшился на 0,06% - до $1,2234 по сравнению с $1,2241 по итогам предыдущей сессии.

Американская валюта в паре с иеной торгуется на уровне 148,36 иены против 148,37 иены в пятницу.

Стоимость доллара в паре с юанем поднялась до 7,3067 юаня против 7,2980 юаня на закрытие предыдущих торгов.