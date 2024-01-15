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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 10:30

Цены на нефть поднимаются, доллар начал торги снижением

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесён по единственной цели - радару, используемому хуситами. В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

Как сообщает finmarket.ru, колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьёзных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет «Bloomberg».

В настоящее время цены «не включают премию за геополитический риск, поэтому стоимость Brent может подняться выше $80 за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит нарастать», отметил портфельный управляющий «Tortoise Capital Advisors» Роб Таммел, слова которого приводит «Market Watch».

«На данный момент события в регионе не влияют на объём предложения нефти на мировом рынке, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - В отсутствие перебоев с поставками ситуация на нефтяном рынке остаётся комфортной, несмотря на ближневосточную напряженность».

По данным Московской биржи, доллар начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,125 рубля (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).

К 8.05 мск доллар продолжил снижение, евро также слабо дешевеет. Рубль укрепляется на фоне поддержки Минфина РФ, продающего валюту в рамках бюджетного правила.

Курс доллара США к российскому рублю к этому времени составил 88,21 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 20 копеек. Курс евро уменьшился на 17 копеек и составил 96,93 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 7,76 копейки, евро - на 17,83 копейки.

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