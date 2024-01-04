Цены на нефть поднимаются, доллар перешёл к росту, евро также дорожает

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после резкого роста по итогам предыдущей сессии. Нефть подскочила в цене на новости о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в годовщину его смерти.

Как пишет finmarket.ru, сулеймани был командующим спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.

Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 29 декабря резервы нефти в Штатах упали на 7,42 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 2,97 млн баррелей.

Официальные сведения минэнерго США будут опубликованы в 19.00 мск в четверг. Опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,73 млн баррелей.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже «ICE Futures» к 9.22 мск составляет $78,81 за баррель, что на $0,56 (0,72%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подскочили в цене на $2,36 (3,1%), до $78,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,69 (0,95%) и составили $73,39 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $2,32 (3,3%), до $72,70 за баррель.

По данным Московской биржи, изменения доллара США в начале торгов были незначительными. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92 рубля (без изменений к уровню предыдущего закрытия).

Через два часа торгов доллар перешёл к росту, евро также дорожает.

К 9.02 мск курс доллара США к российскому рублю составил 90,2050 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар вырос на 20,50 копейки. Курс увеличился на 30 копеек и составил 100,53 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 2,52 рубля, евро - на 1,35 рубля.