Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро и фунту

Сегодня нефтяные цены поднимаются в ходе торгов на информации о дальнейшем ослаблении антиковидных мер в Китае и закрытии части НПЗ в США из-за непогоды.

Как пишет finmarket.ru, власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну из заграницы с 8 января, передает «Bloomberg». Кроме того, Пекин понизил уровень надзора за COVID-19, отказавшись от юридической основы для введения жёстких мер борьбы с распространением инфекции. «Наши приоритеты должны сместиться с предотвращения и контроля (над коронавирусом) к его лечению», - сказал руководитель группы экспертов по борьбе с COVID-19 при Национальной комиссии здравоохранения КНР Лян Ваннянь в интервью для «People's Daily».

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство нефтепродуктов из-за сложных погодных условий в ключевых регионах, которые накрыла снежная буря. Так, производство было остановлено на двух крупнейших заводах «Motiva Port Arthur» и «Marathon Galveston Bay» в Техасе. По данным «Bloomberg», их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.

По данным Московской биржи, российская валюта на старте торгов вторника растёт к доллару и евро и вышла в плюс к юаню: доллар торгуется около 68,8 рубля, юань – выше 9,7 рубля, евро — в районе 73,2 рубля. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.09 мск снижался на 47 копеек – до 69,82 рубля, юаня — на 2,4 копейки, до 9,75 рубля, евро — на 33,5 копейки, до 73,22 рубля. В начале торгов курс юаня максимально поднимался до 9,813 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США также дешевеет к евро и фунту, незначительно изменяется в парах с иеной и юанем.