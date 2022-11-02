С 1 ноября в Мурманской области начинает работу Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операцииАктуальные телефоны по вопросам поддержки призванных в рамках частичной мобилизации, а также участвующих в СВО и их семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.11.22 10:30

Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов сырья в США.

Согласно данным API, опубликованным во вторник, сообщает finmarket.ru, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17.30 мск.

Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидают снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов немного снижается против доллара, символически прибавляет к евро и стабилен против юаня: валюты торгуются на отметках 61,36, 60,71 рубля и 8,41 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск повышается на 12 копеек, до 61,36 рубля, евро — снижается на 3 копейки, до 60,71 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, до 8,41 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов, рынок ждёт результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры не сомневаются, что ставка по итогам ноябрьского заседания будет повышена на 75 б.п. четвёртый раз подряд, и их основное внимание сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

Сигналы сохранения устойчивого инфляционного давления требуют от американского ЦБ продолжать подъём ставки, однако некоторые из его руководителей уже дали понять, что считают необходимым замедлить темпы повышения и оценить экономические последствия ранее принятых мер, отмечает «The Wall Street Journal».

Многие экономисты предупреждают о рисках чрезмерного ужесточения политики ФРС, которое может спровоцировать серьёзный экономический спад.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Такая работа». Художественный сериал, 60 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)30% жителей СЗФО признались, что тратят основную часть зарплаты за две недели-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Мобилизованные, контрактники и добровольцы смогут выйти на пенсию раньше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика