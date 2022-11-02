Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших резкое снижение запасов сырья в США.

Согласно данным API, опубликованным во вторник, сообщает finmarket.ru, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 6,53 млн баррелей после повышения на 4,52 млн баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17.30 мск.

Эксперты, опрошенные «S&P Global Commodity Insights», в среднем ожидают снижения запасов нефти на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов немного снижается против доллара, символически прибавляет к евро и стабилен против юаня: валюты торгуются на отметках 61,36, 60,71 рубля и 8,41 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.07 мск повышается на 12 копеек, до 61,36 рубля, евро — снижается на 3 копейки, до 60,71 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, до 8,41 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов, рынок ждёт результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры не сомневаются, что ставка по итогам ноябрьского заседания будет повышена на 75 б.п. четвёртый раз подряд, и их основное внимание сфокусировано на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно дальнейших темпов ужесточения политики.

Сигналы сохранения устойчивого инфляционного давления требуют от американского ЦБ продолжать подъём ставки, однако некоторые из его руководителей уже дали понять, что считают необходимым замедлить темпы повышения и оценить экономические последствия ранее принятых мер, отмечает «The Wall Street Journal».

Многие экономисты предупреждают о рисках чрезмерного ужесточения политики ФРС, которое может спровоцировать серьёзный экономический спад.