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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 10:30

Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются в пятницу после резкого снижения накануне и завершают неделю в минусе. Снижению цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти.

Как пишет www.finmarket.ru, эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство «Bloomberg». Кроме того, аналитики «JPMorgan Chase & Co.» прогнозируют «мягкую рецессию» в экономике США в следующем году из-за подъёма базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

«Нефтяной рынок не может не принимать во внимание ухудшающиеся перспективы спроса в двух крупнейших экономиках мира, - отмечает главный аналитик по энергетическому сектору «Oanda Corp.» Эдвард Мойя. - Спрос остаётся низким, даже несмотря на приближающееся вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз».

По данным Московской биржи, рубль в начале торгов немного повышается против доллара и теряет к юаню и евро: инвалюты торгуются на отметках 60,46, 8,46 и 62,74 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.05 мск снижается на 7 копеек, до 60,46 рубля, юаня — прибавляет 1 копейку, достигая 8,46 рубля, евро — подскакивает на 41 копейку, до 62,74 рубля.

При этом доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов после уверенного укрепления по итогам предыдущей сессии на «ястребиных» сигналах от руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерву придётся продолжать подъём базовой процентной ставки, поскольку её текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию, сказал Баллард в ходе выступления в Луисвилле. Баллард не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступление, показывали, что её уровень может быть в диапазоне 5-7%, отмечает «Market Watch».

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