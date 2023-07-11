Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются во вторник благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.

Как пишет finmarket.ru, Народный банк КНР (Центробанк) расширит программу поддержки девелоперов, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов представителям сектора на завершение проектов строительства жилья, сообщает «Market Watch».

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

«Новые стимулы для китайского рынка недвижимости поддерживают нефтяной рынок, - считает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Данные по инфляции в США, которые будут обнародованы в среду, могут определить направление рынка в краткосрочной перспективе, поскольку они покажут, чего ждать от Федрезерва на ближайшие месяцы».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,4225 рубля (+0,75 копейки. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи уровней закрытия вчерашней сессии.

Евро незначительно повышается. Рубль стабилен на фоне отсутствия заметных драйверов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,4126 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 0,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 15,35 копейки и составил 99,6035 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 1,08 рубля, евро - на 81,20 копейки.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые, как ожидается, повлияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайших заседаниях.