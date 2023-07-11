До конца лета в Заполярье пройдёт более 440 мероприятий для молодёжиДетские выплаты назначат по новым правилам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.23 10:30

Цены на нефть поднимаются, доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов

Цены на нефть поднимаются во вторник благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.

Как пишет finmarket.ru, Народный банк КНР (Центробанк) расширит программу поддержки девелоперов, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов представителям сектора на завершение проектов строительства жилья, сообщает «Market Watch».

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

«Новые стимулы для китайского рынка недвижимости поддерживают нефтяной рынок, - считает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV». - Данные по инфляции в США, которые будут обнародованы в среду, могут определить направление рынка в краткосрочной перспективе, поскольку они покажут, чего ждать от Федрезерва на ближайшие месяцы».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги незначительными изменениями. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,4225 рубля (+0,75 копейки. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает торговаться вблизи уровней закрытия вчерашней сессии.

Евро незначительно повышается. Рубль стабилен на фоне отсутствия заметных драйверов к движению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 90,4126 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 0,24 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 15,35 копейки и составил 99,6035 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 1,08 рубля, евро - на 81,20 копейки.

Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые, как ожидается, повлияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайших заседаниях.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Что делать при задержке зарплаты? Ответ знают эксперты «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«Замечательная жизнь». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Детские выплаты назначат по новым правилам-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 74 копейки-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Физические лица могут регистрировать свой товарный знак
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика