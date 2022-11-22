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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.22 10:30

Цены на нефть поднимаются, доллар США слегка снижался на старте торгов

Цены на нефть поднимаются во вторник после высоко волатильной сессии накануне, которую они завершили слабым снижением, несмотря на то что в ходе торгов падение в какой-то момент превышало 5%.

Как сообщает finmarket.ru, падению рынка в понедельник способствовала информация «The Wall Street Journal» о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объёме до 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря.

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии.

«Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для её снижения, мы всегда готовы вмешаться», - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство «SPA».

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в «Твиттер», что его страна также не ведёт никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

По данным Московской биржи, курс рубля в начале торгов вторника снижается и к доллару, курс которого поднимался выше 61 рубля, и также к евро и юаню, которые достигли отметок 62,39 и 8,49 рубля соответственно. Курс доллара расчётами «завтра» на 7.14 мск растёт на 9 копеек, до 60,94 рубля, евро дорожает на 4 копейки, до 62,39 рубля, юань — на 2 копейки, до 8,49 рубля.

Доллар США слегка снижался на Московской бирже на старте торгов во вторник утром, рубль укреплялся на фоне вернувшихся к росту цен на нефть и наметившейся стабилизации на финансовых рынках. К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 17,92 копейки, евро подрос на 22,03 копейки.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром снижается после укрепления американской валюты накануне, свидетельствуют данные торгов.

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